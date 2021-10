Army Chief MM Naravane पहुंचे फॉरवर्ड पोस्ट पर, सेना को दे सकते हैं ये बड़ा आदेश

भारतीय सेना प्रमुख (Indian Army Chief) जनरल एमएम नरवणे (MM Naravane) मंगलवार को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में व्हाइट नाइट कोर (white knight corps) के अग्रिम इलाकों का दौरा किया है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा (Line of control) पर स्थिति का जायजा लिया है। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आम नागरिकों की हत्या के अलावा पुंछ में आतंकी हमले में नौ जवान शहीद हो गए थे।