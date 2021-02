नई दिल्ली: किसान तकरीबन ढाई महीने से दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज किसानों ने देशभर में चक्का जाम करने की घोषणा की है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मालूम होम 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली ने आक्रामक रूप ले लिया था, जिसके बाद इस बार दिल्ली पुलिस कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है।

भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात

एएनआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस, पैरमिलिट्री और रिज़र्व फ़ोर्स के लगभग 50 हजार जवानों को दिल्ली-एनसीआर इलाके में तैनात किया गया है। इसके अलावा 12 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट्स को भी बंद रखा गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में किसी तरह की कोई गड़बड़ न हो इसलिए ऐसा किया गया है। दिल्ली में लॉ ऑर्डर बनाए रखने के लिए जगह-जगह जवानों की तैनाती की गई है।

