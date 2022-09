KRK IS BACK on twitter: बेल मिलने के बाद केआरके बोले- 'मैं बदला लेने वापिस आ गया हूं ...

KRK IS BACK on twitter: एक्टर और सेल्फ क्लेम फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamal R Khan) जेल से लौटने के बाद ट्विटर पर वापस आ गए हैं। उनके पुराने ट्वीट्स के सिलसिले में मुंबई एयरपोर्ट से पुलिस द्वारा गिरफ्तार (Arrested by Police from Mumbai Airport) किए जाने के बाद कुछ दिन पहले उन्हें केआरके जमानत मिल गई थी।

आपको बता दें, सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके केआरके ने रविवार को सोशल मीडिया पर वापसी भी कर ली।

केआरके ने गिरफ्तारी के बाद पहली बार ट्वीट किया है। ‘मैं अपने गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं’ 30 अगस्त को केआरके को मुंबई पुलिस ने साल 2020 में किए गए एक विवादित ट्वीट को लेकर गिरफ्तार कर लिया था।

लेकिन बाद बेल मिलने के बाद केआरके फिर अपने अंदाज में लौट आए हैं। केआरके ने ट्वीट कर एक अपने विरोधियों के लिए एक घोषणा भी की है, केआरके ने लिखा है, ‘मैं अपना बदला लेने के लिए वापिस आ गया हूं।’

#KamaalRKhan aka #KRK is back on Twitter after getting bail in the molestation case of 2021.https://t.co/jFSZAaArrN — India.com (@indiacom) September 11, 2022

केआरके इस ट्वीट के बाद नेटिजन्स के कमेंट्स जारी हैं। एक फैन ने लिखा है, ‘ब्रह्मास्त्र के रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं।’ एक अन्य ने लिखा है, ‘फुल स्वागतबाजी’।