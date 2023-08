भाजपा सांसद डॉ. रमेश चंद्र से 10 लाख की रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, जानें पूरा मामला?

यूपी (UP) के भदोही लोकसभा सीट से भाजपा सांसद डॉ. रमेश चंद्र (BJP MP Dr. Ramesh Chandra) से दस लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी मिथिलेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त प्रणब तायल (New Delhi District Deputy Commissioner of Police Pranab Tayal) ने बताया कि मिथिलेश भदोही का ही रहने वाला है।