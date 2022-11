Aruna Miller : भारतीय मूल की एक और महिला ने अमेरिका में रचा इतिहास, संभालेंगी ये बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। अमेरिका (America) में भारतीय मूल की अरुणा मिलर (Aruna Miller) ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। अरुणा मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर (Lieutenant Governor of Maryland) का चुनाव जीत गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI)के मुताबिक अरुणा मैरीलैंड की गवर्नर (Governor of Maryland)बनने वाली पहली प्रवासी महिला हैं। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को हराकर गर्वनर हाउस पहुंचने वाली पहली प्रवासी महिला बन गई हैं। बता दें कि अरुणा मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स (Maryland House of Delegates) की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं।

अरुणा मिलर ने जारी किया बयान

मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद बुधवार सुबह एक ट्वीट में अरुणा मिलर ने कहा कि हमारे समुदाय ने मुझे इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया है। मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए अपना आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती।

जानें कौन हैं अरुणा मिलर?

58 वर्षीय डेमोक्रेटअरुणा मिलर वर्ष 1972 में सात साल की उम्र में अमेरिका आई थीं। वे मूल रूप से हैदराबाद की हैं।

अरुणा मिलर ने 1989 में मिसौरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अरुणा ने मॉन्टगोमरी काउंटी में स्थानीय परिवहन विभाग में 25 वर्षों तक काम किया है।

2010 से 2018 तक उन्होंने मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स में 15 जिले का प्रतिनिधित्व किया।

वह 2018 में मैरीलैंड के 6 वें कांग्रेसनल जिले में कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान में उतरी और आठ उम्मीदवारों के बीच वे दूसरे स्थान पर रहीं।

अरुणा की शादी डेव मिलर से हुई है, जिनसे उनकी तीन बेटियां हैं। वह वर्तमान में मोंटगोमरी काउंटी में रहती हैं।