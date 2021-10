Arvind Trivedi Passed Away: पीएम मोदी ने Arvind Trivedi के निधन पर जताया शोक, हमने अरविंद को खो दिया ...

Arvind Trivedi Passed Away: टीवी फेमस एक्टर अरविंद त्रिवेदी (Arvind Trivedi ) का निधन हो गया है। रामानंद सागर की ‘रामायण’ (Ramayana) में रावण का किरदार अदा करने वाले जिंदादिल अरविंद त्रिवेदी (Arvind Trivedi) ने 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया।

आपको बता दें, अरविंद त्रिवेदी (Arvind Trivedi) के निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया (Social media) के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत के पीएम मोदी ने किया ट्वीट कर अरविंद त्रिवेदी (Arvind Trivedi) के निधन पर शोक जताया है।

In the last few days, we have lost two talented actors who won the hearts of people through their works. Shri Ghanashyam Nayak will be remembered for his multifaceted roles, most notably in the popular show ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah.’ He was also extremely kind and humble. pic.twitter.com/nwqKVpm4ry

— Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2021