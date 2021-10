Star Kids को लेकर KRK का बड़ा खुलासा, कहा- आर्यन केस के चलते सेलिब्रिटी किड्स कर रहे भारत छोड़ने की प्लानिंग

Aryan Drugs Case: क्रूज ड्रग बस्ट मामले आर्यन खान (Aryan Khan) का नाम आने से पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। इस बीच बी-टाउनके क्रिटिक्स कमाल आर खान (Kamal R Khan) ने एक बड़ा खुलासा किया जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। केआरके (KRK) ने एक पोस्ट के जरिया बताया कि कई स्टार किड्स अब देश छोड़ने की प्लानिंग (Star kids now planning to leave the country) कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब यहां डर लग रहा है।

आपको बता दें, उन्होंने लिखा, ‘मेरे सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान की घटना के बाद कई सेलिब्रिटी किड्स (celebrity kids) भारत छोड़ने की प्लानिंग (planning to leave india) कर रहे हैं! उन्हें लगता है कि अगर आर्यन के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है!’

According to my sources many celebrity kids are planning to leave India after the incident of #AryanKhan! They think that if it can happen with #Aryan then it can happen with anyone!

— KRK (@kamaalrkhan) October 12, 2021