एबी डिविलियर्स के आउट होते ही उनके बेटे ने किया ऐसा रिऐक्शन, देख छूट जायेगी आपकी भी हंसी Viral Video...

नई दिल्ली। कल आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में बेंगलुरु और मुंबई के बीच मुकाबला खेला गया। उस दौरान की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर के वायरल हो रहा है। 360 डिग्री(DEGREE) पर शॉट खेलने के लिए जानें जाने वाले बेंगलुरु के बल्लेबाज एबी डिवियर्स की फैमिली भी इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम(STADIUM) में पहुंची हुई थी। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। एबीडी(ABD) की पत्नी, बेटी और बेटा यह मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे।

एबीडी ने जैसे ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक(DECOCK) को कैच थमाया वैसे ही उनके बेटे का रिऐक्शन कैमरे में कैद हो गया। रिऐक्शन कैद होने के बाद जमकर के सोशल मीडिया में जम कर के वायरल किया जा रहा है। कल के मैच में बेंगलुरु ने मुंबई को 54 रन से हरा दिया। बेंगलुरु की ओर से मैक्सवेल ने जहां शानदार और तेज खेलते हुए अर्धशतकीय पारी खेली वहीं तेज गेंदबाज हर्षल पटेल(HARSHAL PATEL) ने हैट्रीक लेकर के मैच में तहलका मचा दिया। इतना ही नहीं मैक्सवेल(MAXWELL) ने गेंदबाजी के दौरान किफायती गेंदबाजी करते हुए दो विकेट भी झटकें।

#RCBvsMI @ABdeVilliers17

When Daddy came from market and forgot to bring chocolate for me…. pic.twitter.com/ggX2etpACx

— MEME_KUDI (@Meme_Kudi) September 26, 2021