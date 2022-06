‘Brahmastra’ का ट्रेलर रिलीज होते ही आया फिल्म पर संकट, यूजर्स कर रहे बायकॉट की मांग

#BoycottBrahmastra: ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) फिल्म काफी दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और अब फिल्म को रिलीज होने में ज्यादा समय नहीं बचा है।

आपको बता दें, इस फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) पहली बार एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। वहीं अब इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग तेज हो गई है।

Why he Is entering Temple with shoes #BoycottBrahmastra pic.twitter.com/YJGyauTD1z

Who goes to the temple wearing shoes? Bollywood never fails to demean Hinduism. #Brahmastra pic.twitter.com/QL33nCb8mN

‘ब्रह्मास्त्र’ का ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को लेकर फैंस की बेताबी और बढ़ गई हैं लेकिन ट्रेलर के रिलीज होने के बाद अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्यों #BoycottBrahmastra ट्रेंड कर रहा है ये हम आपको बताएंगे।

When Urduwood pretends to reform, it still can't stop jumping in temple while flaunting stylish shoes.

And has to speak exotic Urdu even when referring to Hindu concepts. #Brahmastra by @karanjohar featuring Ranbit Kapoor and @SrBachchan https://t.co/UE56KoiWBa

— Gems of Bollywood (@GemsOfBollywood) June 15, 2022