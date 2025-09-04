भाग्यश्री को एयरपोर्ट पर देखते ही फोटोज क्लिक करने लगे पैप्स, अभिनेत्री बोलीं- पंजाब में क्या हो रहा है, पहले वो सब देखो

Bhagyashree Viral Video : हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री (Bollywood actress Bhagyashree) पैप्स को पंजाब के आपदा की तरफ ध्यान केंद्रित करने की बात कह रही हैं। इस पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखें वीडियो।

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल वीडियो में ‘मैंने प्यार किया’ फेम एक्ट्रेस भाग्यश्री (Bhagyashree) मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai airport) पर दिख रही हैं, जिसमें उन्होंने पिंक कलर का सूट पहन रखा है। वहां मौजूद पैप्स जैसे ही एक्ट्रेस को देखते हैं, उनकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। इस पर अभिनेत्री कहती हैं, ‘अभी ये सब मत लो पंजाब और इसमें क्या हो रहा है, पहले वो सब देखो।’ साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मुंबई में अब जम्मू और पंजाब में बाढ़ जैसी आपदा देखने को मिल रही है, जो बहुत चिंताजनक है।

नेटिजंस ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो के वायरल होते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी। एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत सही कहा।’ दूसरे यूजर ने भी उनकी तारीफ की। इसके अलावा अन्य यूजर्स उनके लुक को काफी पसंद कर रहे हैं।

इस फिल्म में नजर आएंगी भाग्यश्री

भाग्यश्री ने अपने सिनेमाई करियर की शुरुआत सलमान खान अभिनीत ‘मैंने प्यार किया’ से किया था। इस फिल्म से वो रातों-रात स्टार बन गई थी। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और करियर से ब्रेक ले लिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह फिल्म, वेब सीरीज में एक्टिव हैं। जल्द ही वह रितेश देशमुख डायरेक्टेड फिल्म ‘राजा शिवाजी’ में दिखाई देंगी। इस फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया देशमुख, महेश मांजरेकर और फरदीन खान भी हैं। यह फिल्म अगले साल मई महीने में रिलीज होगी।