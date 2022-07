Ashoka Stambh Controversy: शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, एक्टर ने दिया Owaisi को करारा जवाब

Ashoka Pillar Controversy: पीएम मोदी (PM MODI) ने सोमवार को नए संसद भवन के राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ (National Emblem Ashoka Pillar) का अनावरण कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति भी व्यक्त की है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कहा है।

आपको बता दें, इसी दौरान एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) भी अशोक स्तंभ के विवाद में कूद पड़े हैं और विरोधियों को करारा उत्तर भी दे डाला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस विवाद में ट्वीट करते हुए अनुपम खेर ने लिखा है कि अरे भाई! शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही! आख़िरकार स्वतंत्र भारत का शेर है। ज़रूरत पड़ी तो काट भी सकता है! जय हिंद!” एक्टर ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो को भी साझा किया जिसमें राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ भी दिखाई दे रहा है।

#UrbanNaxals want a silent lion without teeth. So that they can use it as a pet. https://t.co/85u7mnWBw0

