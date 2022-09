Asia Cup 2022: अर्शदीप सिंह के बचाव में उतरे युवराज सिंह, कहा-एक ड्रॉप कैच किसी की काबीलियत को परिभाषित नहीं करता

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को पांच विकेट से हर दिया। पाकिस्तान से हार के बाद अर्शदीप सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, अर्शदीप सिंह ने 18वें ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली का कैच छोड़ दिया। इसके बाद आसिफ ने इसके बाद 8 गेंद पर 16 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई।

अर्शदीप के ड्रॉप कैच को मैच का टर्निंग प्वाइंट बताया जा रहा है और साथ ही फैंस उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि, टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने उनका बचाव किया है।

If you were at the edge of ur seat during #IndiaVSPak, imagine the pressure on the players in the park!

One dropped catch doesn’t define ability. We need to unite as a cricket loving nation & support youngsters instead of criticising them.

More power to you @arshdeepsinghh 🇮🇳

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 5, 2022