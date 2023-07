Asia Cup Final 2023 : भारत के साथ एशिया कप फाइनल में हुई बेईमानी! अंपायरों ने पाकिस्तान को दिलाई जीत

Emerging Asia Cup Final : बांग्लादेश में खराब अंपायरिंग ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मेजबान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने से रोक दिया था। निर्णायक मुकाबले में खराब अंपायरिंग के चलते मैच टाई हो गया, सीरीज एक-एक की बराबरी पर खत्म हुई। जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच खत्म होने के बाद सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं, अब श्रीलंका में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेले गए एमर्जिंग एशिया कप 2023 (Emerging Asia Cup 2023) का फाइनल में खराब आंपयरिंग के चलते इंडिया ए (पुरुष टीम) को खिताब गंवाना पड़ा।

दरअसल, एमर्जिंग एशिया कप 2023 (Emerging Asia Cup 2023) के खिताबी मुकाबले की दूसरी पारी में 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया ए (India A) की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन अंपायर के दो घटिया फैसलों ने मैच का रुख पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। इसमें पहला फैसला साई सुदर्शन (Sai Sudarshan) को नो बॉल पर आउट देना था। एमर्जिंग एशिया कप 2023 के लीग मैच में पाकिस्तान सूरमाओं की धज्जियां उड़ाने वाले साई सुदर्शन फिर उसी फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन उन्हे गलत आउट करार दिया गया। जिसके चलते सुदर्शन को 29 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा।

इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद वसीम जूनियर (Mohd Wasim Jr.) की गेंद पर निकिन जोस (Nikin Jose) ने शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी नहीं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की अपील पर अंपायर ने उंगली उठा दी। यहां साफ पता चल रहा था कि गेंद कमर पर लग कर गई थी। लेकिन पाकिस्तान के बेईमान खिलाड़ियों ने अंपायर गलत फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें तो किसी भी तरह से खिताब जीतना था। अंपायर के इस फैसले से निकिन काफी नाराज दिखे। हालांकि डीआरएस का विकल्प न होने के कारण निकिन को मजबूरन वापस जाना पड़ा।

Nikin Jose given caught behind but there was no edge. pic.twitter.com/tQmy1oFcu3

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 23, 2023