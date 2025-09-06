  1. हिन्दी समाचार
  3. दोस्त से दुश्मन बने फिरोज को फंसाना चाहता था ज्योतिषी, मुंबई पुलिस को भेजे आतंकी हमले के धमकी भरे मैसेज

Mumbai terror attack threat: मुंबई ट्रैफिक पुलिस को शुक्रवार को एक धमकी भरा संदेश मिला था। ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए मैसेज में लिखा था कि शहर भर में 34 वाहनों में 34 'मानव बम' लगाए गए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने नोएडा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो खुद को एक ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ बताता है। आरोपी ने दोस्त से दुश्मन बनें एक अन्य व्यक्ति को फंसाने के लिए ये मैसेज भेजा था।

जानकारी के अनुसार, बिहार के पटना का रहने वाला आरोपी अश्विनी कुमार (51) पिछले पांच सालों से नोएडा के सेक्टर 79 स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से 7 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, एक एक्सटर्नल स्लॉट, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर, 2 डिजिटल कार्ड और 4 सिम कार्ड होल्डर बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी को मुंबई ले गयी है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि नोएडा निवासी एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस को कथित तौर पर एक फर्जी धमकी भरा मैसेज भेजने वाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि मैसेज में दावा किया गया था कि 14 आतंकवादी विस्फोटकों के साथ मुंबई में घुस आए हैं। यह धमकी भरा मैसेज उस व्यक्ति को फंसाने के लिए भेजा गया था जिसने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था और बदला लेने के लिए भेजा गया था। बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार ने धमकी भरे संदेश अपने दोस्त फिरोज के नाम से भेजे। दोनों में पैसों के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसका बदला लेने और फिरोज को फर्जी मामले में गिरफ्तार करवाने के लिए उसके नाम से अश्विनी ने ये मैसेज भेजे थे।

