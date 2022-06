Atal Bihari Vajpayee Biopic: देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल ब‍िहारी वाजपेयी (Prime Minister Atal Bihari Vajpayee) की जिंदगी पर बायोप‍िक बनने जा रही है. प्रोड्यूसर संदीप सिंह (Producer Sandeep Singh) ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर इस बायोप‍िक की अनाउंसमेंट की है. वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Trade Analyst Taran Adarsh) ने भी पोस्टर शेयर कर फिल्म की ड‍िटेल्स दी है.

आपको बता दे, संदीप सिंह ने इंस्टाग्राम पर लिखा- ‘अटल ब‍िहारी वाजपेयी जी भारतीय इत‍िहास के महानतम नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने शब्दों से दुश्मनों का दिल जीत लिया, जिन्होंने सकारात्मक रूप से देश का नेतृत्व किया और प्रगत‍िशील भारत का नक्शा तैयार किया.

एक फिल्म निर्माता होने के नाते, मुझे लगता है क‍ि सिनेमा ऐसी अनकही कहान‍ियों को बताने का सबसे बेस्ट सूत्र है, जो ना सिर्फ उनकी राजनीत‍िक विचारधाओं को उजागर करेगा बल्क‍ि उनके मानवीय पहलुओं और पोएट‍िक पहलू को भी. जिस कारण वे विपक्ष के सबसे प्र‍िय और देश के सबसे प्रगत‍िशील प्रधानमंत्री बने.’

FILM ON ATAL BIHARI VAJPAYEE ANNOUNCED: VINOD BHANUSHALI – SANDEEP SINGH TO PRODUCE… #VinodBhanushali and #SandeepSingh join hands to make a film on the epic life story of Shri #AtalBihariVajpayee ji… Titled #MainRahoonYaNaRahoonYehDeshRehnaChahiye – #Atal. pic.twitter.com/LC82GZw3FJ

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 28, 2022