Atiq Ahmed Murder: अतीक अहमद की हत्या पर भड़की स्वरा भास्कर, कहा- राज्य नियम के खिलाफ काम...

Atiq Ahmed Murder: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे यू पी में बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ लोग इस घटना का समर्थन कर रहें हैं वहीं वहीं मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इस घटना की नींदा की है।

आपको बता दें, गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ की हत्या (murder of brother ashraf) के बाद से जहां तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जता रहे हैं। इस बीच स्वरा भास्कर ने यूपी सरकार पर हमला बोला और इस तरह की घटना पर आपत्ति जताई।

स्वरा भास्कर का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या फिर एनकाउंटर कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका जश्न मनाया जाए।

An extra judicial killing or an encounter is not something to be celebrated. It signals a state of lawlessness. It signals that the State agencies have depleted credibility because they are acting like or enabling criminals. This is not strong governance, this is anarchy.

— Swara Bhasker (@ReallySwara) April 15, 2023