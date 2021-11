Atul Garg jeevan Parichay : अतुल गर्ग पहली बार बने विधायक और मिल गई मंत्री की कुर्सी

Atul Garg jeevan Parichay : यूपी (UP) के गाजियाबाद जिले (Ghaziabad District) में निर्वाचन क्षेत्र – 56, गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट (Constituency – 56, Ghaziabad Sadar Assembly seat) से बीजेपी (BJP) के टिकट पर अतुल गर्ग (Atul Garg) पहली बार विधायक चुने गए हैं। योगी सरकार (Yogi Government) में अतुल गर्ग राज्यमंत्री,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण की जिम्मेदारी मिली है।

शिक्षा और जीवन शैली

अतुल गर्ग का (जन्म 26 अगस्त 1957) गाजियाबाद जिले (Ghaziabad District) में हुआ था। बता दें कि अतुल गर्ग (Atul Garg) गाजियाबाद जिले (Ghaziabad District) के पहले महापौर दिनेश चंद्र गर्ग के पुत्र हैं। उनका निवास कविनगर, गाजियाबाद में स्थित है। अतुल गर्ग ने 12 साल की उम्र में ही जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सभा के दौरान पार्टी का झंडा उठा लिया था। हालांकि अतुल गर्ग (Atul Garg) को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता स्व. दिनेश चंद गर्ग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS),जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े रहे। गाजियाबाद (Ghaziabad) में नगर निगम बनने के बाद वे शहर के पहले मेयर भी चुने गए।

अतुल गर्ग ने वर्ष 1976 में मेरठ यूनिवर्सिटी (Meerut University) के एम.एम एच डिग्री कॉलेज (M.M. H. Degree College) से बी.कॉम (B.Com) तक शिक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही उनका अपना व्यवसाय भी है। गर्ग उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेजों (Engineering and Management Colleges in Uttar Pradesh) में उद्यमिता शिक्षा के प्रमोटर हैं। विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से, वह उद्यमिता और कौशल विकास (Entrepreneurship and Skill Development) में प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं।

ये है पूरा सफरनामा

नाम –अतुल गर्ग

निर्वाचन क्षेत्र – 56, गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट , जिला – गाजियाबाद

दल – भारतीय जनता पार्टी

पिता का नाम – स्व. दिनेश चन्द्र गर्ग

जन्‍म तिथि – 26 अगस्त, 1957

जन्‍म स्थान – गाजियाबाद

धर्म – हिन्दू

जाति – वैश्य

शिक्षा – स्‍नातकोत्तर (प्रथम वर्ष)

विवाह तिथि – 12 फरवरी, 1980

पत्‍नी का नाम – सुधा गर्ग

सन्तान – दो पुत्र, एक पुत्री

व्‍यवसाय – अन्य (निवेश)

मुख्यावास – के-डी 14,कवि नगर, जिला-गाजियाबाद

राजनीतिक योगदान

मार्च, 2017 सत्रहवीं विधान सभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित

मार्च, 2017 राज्यमंत्री,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, उत्तर प्रदेश