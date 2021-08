Independence day 2021: सचिन, युवराज के अलावा केविन पिटरसन ने इस अंदाज में दी फैन्स को स्वतंत्रता दिवस की बधाई

Independence day 2021: टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर(Sachin) ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को बधाई दी है। सचिन ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘भारत हमेशा सर आंखों पर। मैंने हमेशा ही तिरंगे वाले हेल्मेट(helmet) को शान से पहना है और यह मुझे हमेशा ही याद दिलाता रहा कि मैं किस वजह से फील्ड(field) पर उतरा हूं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।’

सचिन के अलावा, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने भी फैन्स(fans) को स्वतंत्रता दिवस पर विश किया। वहीं, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी बेटी के डांस वीडियो को शेयर कर पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की खास अंदाज में बधाई दी। इंग्लैंड टीम के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भी हिंदी में ट्वीट(Twit) करते हुए भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

On our 75th Independence Day, remembering the valiant struggle of all those who fought for the independence of our great nation 🙏🏻 Freedom is precious, let’s respect and enjoy it responsibly. Jai Hind 🇮🇳 #HappyIndependenceDay2021 pic.twitter.com/fNhXHa4OZ9

भारत हमेशा सर आँखों पर!

I have always worn the 🇮🇳 flag on my helmet with pride and it always reminded me why I stepped on the field.

Wish a very Happy 75th #IndependenceDay to all the Indians across the globe.

Jai Hind! pic.twitter.com/9XwUmau31O

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2021