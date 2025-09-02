August 2025 Auto Sales : वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टर बिक्री में उछाल , टाटा मोटर्स- एस्कॉर्ट्स की बल्ले-बल्ले

  1. हिन्दी समाचार
ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अगस्त का महीना उछाल भरा रहा। टाटा मोटर्स से लेकर बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आयशर मोटर्स, टोयोटा ने शानदार सेल रिकॉर्ड की है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

August 2025 Auto Sales :  ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अगस्त का महीना उछाल भरा रहा। टाटा मोटर्स से लेकर बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आयशर मोटर्स, टोयोटा ने शानदार सेल रिकॉर्ड की है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अगस्त महीने के अपने सेल रिकॉर्ड जारी किए हैं। जिसमें टाटा मोटर्स की कुल सेल दो प्रतिशत से बढ़ी है। पिछले साल अगस्त 2024 में कुल सेल 71,693 इकाई थी, जो इस बार बढ़कर 73,178 इकाई हो गई। आईये जानते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों के लिए कैसा रहा अगस्त का महीना।

टाटा मोटर्स
टाटा मोटर्स की कुल सेल में केवल 2% की वृद्धि हुई है, लेकिन इसके कमर्शियल वाहनों की बिक्री 10% से बढ़कर 29,863 इकाई हो गई। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों सहित कुल यात्री वाहनों की सेल में तीन प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

मारुति सुजुकी  सेल
अगस्त महीने में मारुति सुजुकी की सेल 0.6% से घट गई है। जो 1.81 लाख इकाई हुई।

हुंडई मोटर इंडिया
इस कंपनी की बिक्री में भी गिरावट दर्ज हुई, जो 4.2% रही। कंपनी की कुल बिक्री घटकर 60,501 इकाई रह गई।

बजाज ऑटो बिक्री
बजाज ऑटो की कुल बिक्री में वृद्धि हुई है जो 5% रिकॉर्ड हुई। कंपनी के वाहनों के डिमांड विदेश में ज्यादा रही। कुल निर्यात में 29% की वृद्धि हुई, लेकिन घरेलू बिक्री 8% कम हो गई।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा
इसकी कुल ट्रैक्टर बिक्री में अगस्त 2025 में जबरदस्त उछाल आया, जो 27% रिकॉर्ड हुआ।

अशोक लेलैंड
अगस्त महीने में अशोक लेलैंड की कुल बिक्री में भी वृद्धि दर्ज हुई है। जो 5% रिकॉर्ड हुई।

