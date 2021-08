AUS Vs BNG: आस्ट्रेलिया की अंतराष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ 144 साल में हुआ सबसे बड़ा ‘खेला’

AUS Vs BNG: आस्ट्रेलिया की टीम का एक समय विश्व क्रिकेट(World Cricket) में दबदबा था। कुछ ही महीनों बाद टी20 का विश्वकप खेला जाना है। इससे पहले वेस्टइंडीज और बंग्लादेश पांच—पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलने पहुंची आस्ट्रेलिया(Australia) की टीम को दोनो जगहों पर सीरीज में 4—1 से हार का सामना करना पड़ा है। बंग्लादेश दौरे पर सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में तो उसके साथ ऐसा हो गया, जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था।

यहां टीम को 123 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में पूरी टीम 13.4 ओवरों में महज 62 रन पर ऑलआउट हो गई। यह उनका क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पिछले 144 सालों का लोएस्ट स्कोर है। इस स्कोर पर आउट होने के बाद फैन्स(Fans) ने जमकर मजे लिए हैं। बांग्लादेश ने उसे पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 4-1 से बुरी तरह हरा दिया। हैरानी की बात है कि इस सीरीज से पहले बांग्लादेश कंगारू(Kangaroo) टीम के खिलाफ एक भी टी-20 मैच जीत नहीं सका था।

Karma gets you hard..

I don’t think Australia should travel anywhere unless they “improve their cricket or just stay home”#AusvsBan #Hypocrisy pic.twitter.com/Bf8B8ai6Wn

— Adeel – 🇵🇸 (@adeel4_u) August 9, 2021