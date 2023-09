Auspicious to Put such Painting in the House: इस तरह की पेंटिंग घर में लगाने से होती है धनवर्षा, भरे रहते हैं अन्न और भंडार

Auspicious to Put such Painting in the House: घर बनाने से लेकर घर में रखे जाने वाले फर्नीचर और अन्य सामान तक यहां तक की आईना तक अगर सही दिशा में रखा हो तो घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है सुख और समृद्धि आती है। वास्तु में कई चीजों का जिक्र किया गया है। अगर आप घर को सजाने के लिए तरह तरह की पेटिंग्स का इस्तेमाल करते है। ये लेख आपके बहुक काम का है।

घर में हरे भरे जंगल की पेंटिग्स लगाना अच्छा माना जाता है

वास्तु में प्रकृति की कुछ ऐसी पेटिंग्स के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में लगाने से न सिर्फ खुशहाली आती है बल्कि धन और वैभव की भी प्राप्ति होती है। बस पेंटिग्स को लगाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरुरत होती है। जैसे घर में हरे भरे जंगल की पेंटिग्स लगाना अच्छा माना जाता है। जंगल मे लगे लंबे लंबे पेड़ विकास का प्रतिनिधित्व करते है। जो व्यक्ति के विकास से संबंधित है।

बहता हुआ पानी शांति का प्रतीक

पेंटिग खरीदते वक्त ध्यान रखें अगर आप घर में लगाने के लिए पेंटिग खरीद रहे है तो वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते हुए पानी की पेटिंग लगाना अच्छा होता है। बहता हुआ पानी शांति का प्रतीक माना जाता है।साथ ही सकारात्मक और समृद्धि का प्रवाह भी माना जाता है। इससे पूरे घर में शुभता वाला महौल आता है।

उगते हुए सूरज की पेंटिग लगाना भी बेहद शुभ

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में फूलों और पेड़ की पेटिंग्स लगानी चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे नए नए विकास के अवसरों का मौका देती है।साथ ही उगते हुए सूरज की पेंटिग लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी पेंटिग से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तरक्की के नए अवसर मिलते है।