Auto News-Hyundai Xter First Look : हुंडई एक्सटर का फर्स्ट लुक आया सामने, यात्रियों को मिलेगा स्पेस

Auto News-Hyundai Xter First Look: हुंडई एक्सटर का इंतजार करने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी ने इसका First Look जारी किया है। हुंडई एक्सटर के पिछले हिस्से की तस्वीरें कंपनी ने जारी कर दी है। सामने का हिस्सा पहले ही सामने आ चुका था। सक्रिय और ट्रेंडी लाइफस्टाइल से प्रेरणा लेते हुए, Hyundai EXTER को एक आधुनिक रूप पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके टेलगेट को सपाट रखा गया है जैसा कि आमतौर पर तीन पंक्तियों वाली वाहनों में देखनें को मिलता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस छोटी कार के भीतर पर्याप्त स्पेस मिल सके और पीछे बैठने वाले यात्रियों की स्पेस की कमी महसूस ना हो।

Hyundai Xter को देश में 10 जुलाई को लॉन्च किया जाना है और इसके पहले कंपनी ने एक्सटर की बुकिंग भी शुरू कर दी है। हुंडई की सबसे छोटी एसयूवी एक्स्टर को कंपनी के डीलरशिप या वेबसाइट पर 11,000 रुपये अग्रिम राशि देकर बुक किया जा सकता है। Hyundai EXTER ने सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध 26 सेफ्टी फीचर्स और एंट्री ट्रिम्स (E & S) पर एक विकल्प के रूप में ग्राहकों का असाधारण विश्वास बनाया है।