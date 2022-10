Auto News: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट का सबसे सस्ता स्कूटर, लाइसेंस की भी नहीं होगी जरूरत

Auto News: पेट्रोल—डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर आम आदमी परेशान है। इसके कारण अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक टू—व्हीलर सेगमेंट को भी खूब पसंद किया जा रहा है। इन सबके बीच अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी बाज बाइक्स (Baaz Bikes) ने भी एंट्री कर ली है।

कंपनी ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बाज लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी कीमत भी काफी कम रखी है, जो आम लोग भी आसानी से इसको खरीद सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी ने इसकी कीमत 35 हजार रुपये रखी है। इस स्कूटर में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा मिलेगा। यानी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से बैटरी को बदलकर नॉनस्टॉप सफर कर पाएंगे।

What a wrap… We had a fantastic Baaz EV Ecosystem Launch Event @iitdelhi

We set a benchmark of how product launches should happen, we will be sharing a series of Posts in the next few days to highlight:

WHAT WE ACHIEVED ON THE DAY OF 19th OCTOBER 2022.

Stay Tuned… pic.twitter.com/WER3XBjr72

— Baaz Bikes (@baazbike) October 22, 2022