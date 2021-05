साध्वी प्राची का एलोपैथी पर तंज़, कहा-वो जादूगरनी मदर टेरेसा... खुद तड़प कर अस्पताल में मरी

लखीमपुर खीरी: अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में रहने वाली साध्वी प्राची आयुर्वेद बनाम एलोपैथी के विवाद में स्वामी रामदेव के पक्ष में उतर गई हैं। उन्होंने एक वीडियो के जरिए बयान जारी करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मदर टेरेसा पर निशाना साधा है। साध्व प्राची ने कहा कि IMA द्वारा 1928 में एक NGO बनाया गया था। उन्होंने कहा कि एक जादूगरनी थी हिंदुस्तान में, मदर टेरेसा जो छू करके लोगों को सही कर देती थी। जबकि खुद उनकी मौत अस्पताल में हुई थी।

साध्वी प्राची यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आगे कहा कि स्वामी रामदेव जी ने करोड़ों लोगों को स्वस्थ किया है। साध्वी प्राची ने कहा कि, ‘IMA के लोगों कान खोल कर सुन लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो।’ उन्होंने कहा कि, ‘आयुर्वेद पर कीचड़ उछालने वालों कान खोल करके सुन लो। स्वामी रामदेव जी देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।

Yes . I Am With @yogrishiramdev Ji #WesupportBabaRamdev pic.twitter.com/Y2CZYVmSlB

