Baaghi 4: ‘बागी 4’ तो ट्रेलर है! टाइगर श्रॉफ की ये 5 अपकमिंग फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी धमाल

बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ  अपने अपकमिग फिल्म  बागी 4 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बागी के सभी पार्ट्स को फैंस खूब प्यार दें रहें हैं। बागी 4 को लेकर फैंस का इंतज़ार कल  खत्म हो जाएगा। फिल्म  5 सितंबर को आएगी। 'बागी 4' के साथ ही टाइगर कई बड़ी फिल्में लेकर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हीरोइन भी दिखेगी. चलिए टाइगर की इन फिल्मों के बारे में जानते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लग जा गले

टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों में से एक ‘लग जा गले’ में टाइगर और जान्हवी कपूर के साथ नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी.

द ट्रांसपोर्टर का हिंदी रीमेक

एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म ‘द ट्रांसपोर्टर’ के हिंदी रीमेक में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ-साथ रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन नजर आएंगे. हालांकि, इसे लेकर अभी कोई सटीक जानकारी नहीं दी गई है.

मिशन ईगल

ये फिल्म फिल्म भी टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में शमी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिशन ईगल में टाइगर के साथ-साथ सारा अली खान भी नजर आएंगी. फिल्म में टाइगर एक सीक्रेट एजेंट के किरदार में नजर आएंगे.

स्क्रू ढीला

करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म में में टाइगर के साथ-साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी. एक्शन के साथ ही आपको इस फिल्म ड्रामा और रोमांस का तड़का मिलेगा.

रैम्बो

इस फिल्म में टाइगर के साथ अक्षय कुमार नजर आएंगे. रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर, अलाया एफ और रॉनित बोस रॉय भी नजर आएंगे.

 

