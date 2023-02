सीने में दर्द के बाद बाबुल सुप्रियो अस्पताल में भर्ती, विशेषज्ञ डॉक्टर कर रहे हैं जांच

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता व ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) को सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल (Woodlands Hospital, Kolkata) में भर्ती कराया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनकी जांच की जा रही है। बाबुल सुप्रिया का हृदय रोग विशेषज्ञ सरोज मंडल और चिकित्सक सप्तर्षि बसु के अधीन इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है।

Babul Suprio admitted to Woodlands hospital, after reporting chest pain. He suffered few sweating and chest pain.#babulsuprio #babulsupriyonews #kolkatanews pic.twitter.com/ymw3S9QoPw

— Ajay Kumar (@ajayvidyarathi) February 13, 2023