Bahubali-The Beginning रिलीज को 6 साल हुए पूरे, प्रभास ने तस्वीर शेयर कर कहा-...

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म ‘बाहुबली- द बिगिनिंग’ की रिलीज को 6 साल पूरे हो गए है। यह इस दशक की सबसे बड़ी फिल्म रही। फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रम्या कृष्णन और सत्यराज ने मुख्य किरदार निभाया था।

आपको बता दें, इस फिल्म से प्रभास की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ था। वह एक पैन इंडिया स्टार बनकर उभरे थे। बाहुबली दुनिया भर से 650 करोड़ की कमाई करने वाली पहली दक्षिण भारतीय फिल्म बनी थी। वहीं पहली गैर-हिन्दी फिल्म डबिंग के बाद 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

इस फिल्म के 6 साल पूरे होने पर प्रभास ने अपनी एक तस्वीर शेयर कर पुरानी यादों को ताजा किया है। उन्होंने लिखा, #6YearsOfBaahubali: Here’s to the team that created waves of cinematic magic all across the country and the world।

बता दें कि ‘बाहुबली- द बिगिनिंग’ की रिलीज के बाद सबके जुबान पर एक ही सवाल था- ‘कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?’ दो साल बाद फिल्म के सीक्वल ‘बाहुबली 2- द कनक्लूजन’ ने दर्शकों को इस सवाल का जवाब दे दिया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।