Balapur Ganesh Laddu Auction: हैदराबाद के बालापुर गणेश का 21kg का लड्डू 35 लाख रुपये में हुआ नीलाम

Balapur Ganesh Laddu Auction: तेलंगाना में हैदराबाद में बालापुर गणेश को चढ़ाए जाने वाले लड्डू की नीलामी की तीन दशक पुरानी परंपरा शनिवार (6 सितंबर, 2025) की सुबह एक नए मुकाम पर पहुँच गई, जब यह लड्डू ₹35 लाख में बिका। कर्मनघाट के लिंगाला दशरथ गौड़ ने पांच साल की कोशिश के बाद विजयी बोली लगाई। उन्होंने कहा, "मैं 2019 से कोशिश कर रहा हूं और ईश्वर की कृपा से, आखिरकार मुझे यह मिल ही गया।"
21 किलोग्राम वज़नी, लगभग दो फ़ीट ऊंचा और पतले मुकुट वाले इस प्रतिष्ठित लड्डू ने इस साल का रिकॉर्ड बनाने से पहले ही ज़ोरदार बोली लगा दी थी। पिछले साल इसकी बोली ₹30,01,000 में लगी थी। यह नीलामी बालापुर की गलियों में मूर्ति की औपचारिक यात्रा के बाद हुई, जो गणेश विसर्जन उत्सव की शुरुआत का संकेत देने वाली एक रस्म है। करमनघाट निवासी लिंगाला दशरथ गौड़ ने चार अन्य बोलीदाताओं को पछाड़कर विजयी बोली लगाई।
VIDEO | Hyderabad: The iconic 21-kg Balapur Ganesh laddu was auctioned for a record ₹35 lakh.
Lingala Dasharath Goud of Karmanghat placed the winning bid after trying for five years.
He says, "Since 2019, I've been trying… and by God's grace, I finally got it."
— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2025
भोर होते ही, बालापुर का मंदिर मार्ग भक्तों और दर्शकों की भीड़ में बदल गया। जनरल स्टोर, दर्जी की दुकानों और घरों से सजी यह संकरी सड़क केसरिया और सफेद रंगों से सजी हुई थी। सैकड़ों स्थानीय लोग, जिनमें से कई पारंपरिक परिधान पहने हुए थे, बैरिकेडिंग वाली गलियों में जमा हो गए। ऊपर, बीचों-बीच एक गाँठ से केसरिया झंडियों की लड़ियाँ फैली हुई थीं, जो सूर्य की किरणों की तरह साफ़ नीले आकाश में फैल रही थीं, जिससे हवा में उत्सव का सा रंग छा रहा था।
सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी थी, मुख्य पंडाल से लगभग आधा किलोमीटर तक भारी पुलिस बल तैनात था। सुबह के दो मुख्य आकर्षणों – लड्डू नीलामी और 18 फुट ऊँची गणेश प्रतिमा के बहुप्रतीक्षित विसर्जन जुलूस – के लिए उत्सुकता के बीच बैरिकेड्स और पुलिस बल ने भीड़ और यातायात दोनों को नियंत्रित किया और व्यवस्था बनाए रखी।
ताज़े गेंदे के फूलों की मालाओं से सजा एक ट्रेलर वाहन कॉलोनी में खड़ा था, जो मूर्ति को हुसैन सागर ले जाने के लिए तैयार था। लड्डू नीलामी के बाद, सुबह करीब 11.30 बजे बालापुर गणेश पंडाल से भव्य जुलूस निकला, जो भीड़-भाड़ वाली गलियों से होते हुए चारमीनार की ओर बढ़ा और फिर हुसैन सागर की ओर बढ़ा। सैकड़ों भक्तगण इसमें शामिल हुए, लाउडस्पीकरों से उनके ‘गणेश’ के जयकारे और भी तेज़ होते गए, और विशाल मूर्ति को फूलों से सजे एक ट्रेलर पर चढ़ाकर यात्रा के लिए रवाना किया गया।