BAN vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के युवा गेंदबाज के नाम जुड़ा ये रोचक रिकार्ड, ऐसा करने पहले खिलाड़ी बने

BAN vs AUS: बांग्लादेश और आस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज बांग्लादेश में खेली जा रही है। जिसमे बांग्लादेश की टीम ने पहले के तीन मैचों में जीत दर्ज कर के सीरीज में 3—0 से अजेय बढ़त बना लिया है। कल दोनो टीमों के बीच तीसरा मुकाबला भी खेला गया। ये मैच ढाका के शेर—ए—बांग्ला स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को बांग्लादेश ने 10 रनों से जीता।

आस्ट्रेलियाई टीम के लिए बुरे सपने की तरह रही इस सीरीज में कल टीम के युवा गेंदबाज नाथन एलिस ने जोरदार प्रदर्शन किया। एलिस कल के मैच से टी20 क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे। एलिस ने इस दौरान लागातार तीन गेंदो पर तीन विकेट झटक कर अपने पहले ही मैच में हैट्रिक लेने का विश्व रिकार्ड बना डाला। ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले गेंदबाज बन गये हैं।

A hat-trick on debut for Nathan Ellis, and that's the end of the Bangladesh innings, finishing on 127/9!#BANvAUS | https://t.co/hOIaP3RGf5 pic.twitter.com/BKMplSqx0L

