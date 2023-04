Bandi Sanjay Arrest: तेलंगाना BJP चीफ संजय बंदी गिरफ्तार, अमित मालवीय बोले- केसीआर के लिए अच्छा नहीं होगा

Bandi Sanjay Arrest: तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां पर सियासी सरगर्मी तेज हो गयी है। बंदी संजय की गिरफ्तारी के बाद भाजपा की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। पुलिस संजय को मेडिकल जांच के लिए पलकुर्थी के एक अस्पताल लेकर गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की।

हंगामे के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बता दें, भाजपा समर्थक लगातार सड़कों पर उतरकर गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं, अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है कि, आधी रात के ऑपरेशन में, तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पेपर लीक में शामिल होने के मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है।

In a midnight operation, Telangana police has arrested BJP state President Bandi Sanjay Kumar on fabricated charges of being involved in secondary school paper leak.

