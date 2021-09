VIDEO: बांग्लादेशियों ने किया 5000 वर्ष पुराने हिन्दू मंदिरों पर अवैध कब्जा, 9 पुलिसकर्मी घायल

गुवाहाटी: गुरुवार को असम के दरांग जिले में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस को अपने ऊपर हमला शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस पर गोलियां चला पड़ी। आपको बता दें, इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, और तकरीबन 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही साथ एक फोटोग्राफर को भी हिरासत में लिया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

आपको बता दे, इस मामले की CID जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया (Social media) पर वीडियो पोस्ट कर लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार जमीन पर कब्जा जमाए बांग्लादेशियों ने सुनियोजित (Bangladeshis organized) तरीके से पुलिस पर हमला किया, जिससे पुलिस फायरिंग करने पर मजबूर हुई।

असम के DGP ने देर रात ट्वीट करते हुए बताया है कि सिपाझार में उन्होंने जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जो कैमरामैन वीडियो में जख्मी को मारते देखा गया था, वह फिलहाल असम CID की हिरासत में है। सीएम हिमंत बिस्वा (CM Himanta Biswa) ने CID को जाँच के आदेश दिए हैं।

Hours before the eviction of the 1000s of bigha lands encroached illegally in Garukhuti, Sipajhar, Assam.

These people were well prepared to attack @assampolice. pic.twitter.com/qmCHMqv23p

