Bank Of Baroda Recruitment 2022: बीओबी ने 105 पदों पर निकली भर्ती, 50 साल तक के कैंडीडेट्स कर सकते हैं अप्लाई

Bank Of Baroda Recruitment 2022: बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी (Government Job) का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और ग्रामीण कृषि बैंकिंग विभाग (Rural Agriculture Banking Department) में भर्ती निकली है। जिसके तहत 47 एग्री मार्केटिंग ऑफिसर (47 Agri Marketing Officer) समेत 105 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 27 जनवरी तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda) की वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

इन पदों पर निकली भर्ती

हेड – वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट – 1 पद

वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट – 28 पद

निवेश अनुसंधान प्रबंधक – 2 पद

पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिस्ट- 2 पद

एनआरआई वेल्थ प्रोडक्ट्स मैनेजर – 1 पद

उत्पाद प्रबंधक – 1 पद

ट्रेड रेगुलेशन – सीनियर मैनेजर -1 पद

उत्पाद प्रमुख-निजी बैंकिंग – 1 पद

ग्रुप सेल्स हेड – 1 पद

प्राइवेट बैंकर – रेडियंस प्राइवेट – 20 पद

एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर – 47 पद

आयु सीमा

हेड-वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट (इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस) – 31 से 50 वर्ष

वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट (इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस)- 24 से 45 वर्ष

इन्वेस्टमेंट रिसर्च मैनेजर (पोर्टफोलियो एंड डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च) 23 से 35 वर्ष

पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिस्ट – 22 से 35 वर्ष

एनआरआई वेल्थ प्रोडक्ट मैनेजर – 26 से 40 वर्ष

प्रोडक्ट मैनेजर (ट्रेड एंड फोरेक्स) – 24 से 40 वर्ष

ट्रेड रेगुलेशन-सीनियर मैनेजर- 24 से 40 वर्ष

प्रोडक्ट हेड-प्राइवेट बैंकिंग – 24 से 45 वर्ष

ग्रुप सेल्स हेड (वर्चुअल आरएम सेंटर) – 31 से 45 वर्ष

प्राइवेट बैंकर – रेडियंस प्राइवेट – 33 से 50 वर्ष

एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर – 25 से 40 वर्ष

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी – एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है।

आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी उम्मीदवार – 600 रुपए

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी / महिला उम्मीदवार – 100 रुपए

शैक्षणिक योग्यता

हेड – वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट (निवेश और बीमा) पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा होना जरुरी है। वहीं एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर पद के लिए अभ्यर्थी के पास एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा।