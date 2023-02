Banwari Lal Dohre Passed Away : बीजेपी MLC बनवारी लाल दोहरे का निधन, CM योगी ने जताया शोक

Banwari Lal Dohre Passed Away : भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी बनवारी लाल दोहरे (Bharatiya Janata Party MLC Banwari Lal Dohre) का लंबी बीमारी के बाद बुधवार को निधन हो गया है। उनका दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीते एक महीने से वो बीमार थे साथ ही कई दिनों से कोमा में चल रहे थे। एमलसी (MLC) के निधन की खबर मिलते ही कन्नौज में शोक की लहर (Wave of mourning in Kannauj) दौड़ गयी।