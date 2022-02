Bappi Lahiri Last Rites LIVE : अलविदा बप्पी दा! पार्थिव शरीर श्मशान घाट ले जाया जा रहा है, फूट-फूटकर रोईं बेटी

Bappi Lahiri Last Rites LIVE: बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर बप्पी लाहिड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार को जब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई तब उनकी बेटी बिलख-बिलख कर रोने लगीं। ‘लाहिड़ी हाउस’ से बप्पी दा का पार्थिव शरीर विले पार्ले के पवन हंस स्थित श्मशान गृह ले जाया जा रहा है।

बता दें कि बप्पी दा का निधन बीते मंगलवार (15 फरवरी) को रात 11:45 बजे के आस-पास हुआ था, लेकिन, अगले दिन यानी बुधवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, क्योंकि उनके बेटे बप्पा लाहिड़ी अमेरिका में थे और वे बुधवार देर रात ही मुंबई पहुंचे हैं।

अमिताभ बच्चन ने दी श्रद्धांजलि

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को बप्पी लाहिड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि गायक-संगीतकार ने जो गाने गाए हैं, उन्हें उसके लिए दशकों बाद भी याद किया जाएगा। परिवार और मनोरंजन जगत के सभी लोग स्तब्ध हैं।

भारत ने एक और आइकन खो दिया

कोरियोग्राफर संदीप सोपरकर, अभिनेत्री शरबानी मुखर्जी और रूपाली गांगुली गायक के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने कहा कि भारत ने एक और आइकन खो दिया है। भारतीय संगीत उद्योग और सिनेमा में आपका योगदान अतुलनीय है। मैं भाग्यशाली था कि घायल के दौरान आपके साथ काम करने का मौका मिला और आपने जो विरासत बनाई है वह हमेशा जीवित रहेगी। परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ऊँ शांति

India has lost another icon. Your contribution to Indian music industry & Cinema has been incomparable.

I was fortunate to have worked with you during Ghayal & the legacy that you've created will forever live on.

My heartfelt condolences to the family. Om Shanti 🙏🏻#Bappilahiri

