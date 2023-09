Baramulla Encounter: सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो और आतंकियों को मार गिराया, अब तक 3 दहशतगर्द ढेर

Baramulla Encounter: उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले उरी इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के खिलाफ अभियान जारी है। जिसमें अब तक तीन आतंकियों के मारे जाने की खबर है। शनिवार सुबह एक आतंकी मारे जाने की खबर सामने आयी थी। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो और आतंकियों को ढेर किया है।

सेना ने शनिवार को कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले की उरी तहसील में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के इस तरफ घुसपैठ की कोशिश कर रहे तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया। चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ‘भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में आज सुबह बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। 3 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें सतर्क सैनिकों ने घेर लिया।’

Op Khanda, #Uri

In a Joint Operation launched by #IndianArmy, @JmuKmrPolice and Intelligence agencies an infiltration bid was foiled today in the morning hours along LoC in Uri Sector, #Baramulla. 03xTerrorists tried to infiltrate who were engaged by alert troops.

02xTerrorists… pic.twitter.com/lBvsZ9VWvq

