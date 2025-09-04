  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigboss 19: Baseer बने घर के अगले कप्तान, बिग बॉस 19 के घर में बड़े बदलाव!

Bigboss 19: Baseer बने घर के अगले कप्तान, बिग बॉस 19 के घर में बड़े बदलाव!

बिगबॉस में आय दिन नया नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। 24 अगस्त से शो स्टार्ट हुआ है तब से लोगों को खूब एंटेरटेन करा रहा है। घर  की थीम है ‘घरवालों की सरकार’, यानी ताकत और फैसलों का बैलेंस अब अलग तरीके से चलेगा। अब कप्तानी में भी एक बड़ा उलट-फेर देखने को मिलने वाला है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

Bigboss 19: बिगबॉस में आय दिन नया नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। 24 अगस्त से शो स्टार्ट हुआ है तब से लोगों को खूब एंटेरटेन करा रहा है। घर  की थीम है ‘घरवालों की सरकार’, यानी ताकत और फैसलों का बैलेंस अब अलग तरीके से चलेगा। अब कप्तानी में भी एक बड़ा उलट-फेर देखने को मिलने वाला है।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: मृदुल, अमाल या तान्या, दूसरे वीक के नॉमिनेशन में कौन होगा बेघर , किसे मिल रहें सबसे ज्यादा वोट?

कप्तानी में बड़ा उलटफेर

पहला बड़ा जबर्दस्त  ट्विस्ट तब देखने को मिला जब  कुनिक्का सदानंद से कप्तानी सबके एक जुट फैसले से छीन ली गई। वजह, घर का हंगामा मैनेज न कर पाना। उनकी इम्यूनिटी भी हटकर अशनूर को दे दी गई। उधर, कप्तानी टास्क में प्रणीत मोरे एक कमेंट, ‘मिट्टी का तेल/घासलेट’ को लेकर जीशान से भिड़ गए। बिग बॉस ने घरवालों से पूछा कि क्या ये बात ठीक है? जिसपर सबने नकार दिया और प्रणीत डिसक्वालीफाई हो गए। इसके बाद जो अपडेट आया, उसने गेम का रुख बदल दिया,बसीर अली घर के नए कप्तान बन गए हैं। अब दिलचस्प होगा    ‘घरवालों की सरकार’ में बसीर घर कैसे संभालते हैं।

नॉमिनेशन का दबाव, किस पर गिरेगी गाज?

कप्तानी बदलते ही एलिमिनेशन का प्रेशर भी बढ़ गया है। इस हफ्ते पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हैं, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, अवेज दरबार और अमाल मलिक। माहौल टेंस है, रिश्ते बदल रहे हैं और हर कदम पर गेम की पिच स्लो-फास्ट होती दिख रही है। दर्शकों का वोट और घर के अंदर की छोटी चालें, दोनों मिलकर तय करेंगी कि अगला मोड़ किसके हिस्से आता है। बसीर की कप्तानी में अनुशासन, टास्क की स्ट्रैटेजी और गठबंधनों की बारीकियां, आने वाले दिनों में घर की पूरी राजनीति बदल सकती हैं

पढ़ें :- Bigg Boss 19: प्रणित की रोस्टिंग से तान्या मित्तल हुई खफा , 'बिग बॉस 19' में लगा एंटरटेनमेंट का तड़का

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigboss 19: Baseer बने घर के अगले कप्तान, बिग बॉस 19 के घर में बड़े बदलाव!

Bigboss 19: Baseer बने घर के अगले कप्तान, बिग बॉस 19 के...

Bigg Boss 19: मृदुल, अमाल या तान्या, दूसरे वीक के नॉमिनेशन में कौन होगा बेघर , किसे मिल रहें सबसे ज्यादा वोट?

Bigg Boss 19: मृदुल, अमाल या तान्या, दूसरे वीक के नॉमिनेशन में...

Bigg Boss 19: प्रणित की रोस्टिंग से तान्या मित्तल हुई खफा , 'बिग बॉस 19' में लगा एंटरटेनमेंट का तड़का

Bigg Boss 19: प्रणित की रोस्टिंग से तान्या मित्तल हुई खफा ,...

Bigg Boss 19: घरवालों के लिए टॉप कॉम्पिटिटर बना ये कंटेस्टेंट, जीता शो का पहला कॉन्टेस्ट

Bigg Boss 19: घरवालों के लिए टॉप कॉम्पिटिटर बना ये कंटेस्टेंट, जीता...

Bigg Boss 19 Maha Twist: कुनिका से छिनी कैप्टेंसी, नीलम गिरी के आंसुओं संग तान्या-जीशान की लड़ाई

Bigg Boss 19 Maha Twist: कुनिका से छिनी कैप्टेंसी, नीलम गिरी के...

Bigg Boss 19:Tanya Mittal नहीं ये है ‘सबसे अमीर घर वाला’, किसकी है कितनी नेटवर्थ: इनकी दौलत सबसे कम

Bigg Boss 19:Tanya Mittal नहीं ये है ‘सबसे अमीर घर वाला’, किसकी...