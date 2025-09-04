Bigboss 19: Baseer बने घर के अगले कप्तान, बिग बॉस 19 के घर में बड़े बदलाव!

Bigboss 19: बिगबॉस में आय दिन नया नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। 24 अगस्त से शो स्टार्ट हुआ है तब से लोगों को खूब एंटेरटेन करा रहा है। घर की थीम है ‘घरवालों की सरकार’, यानी ताकत और फैसलों का बैलेंस अब अलग तरीके से चलेगा। अब कप्तानी में भी एक बड़ा उलट-फेर देखने को मिलने वाला है।

कप्तानी में बड़ा उलटफेर

पहला बड़ा जबर्दस्त ट्विस्ट तब देखने को मिला जब कुनिक्का सदानंद से कप्तानी सबके एक जुट फैसले से छीन ली गई। वजह, घर का हंगामा मैनेज न कर पाना। उनकी इम्यूनिटी भी हटकर अशनूर को दे दी गई। उधर, कप्तानी टास्क में प्रणीत मोरे एक कमेंट, ‘मिट्टी का तेल/घासलेट’ को लेकर जीशान से भिड़ गए। बिग बॉस ने घरवालों से पूछा कि क्या ये बात ठीक है? जिसपर सबने नकार दिया और प्रणीत डिसक्वालीफाई हो गए। इसके बाद जो अपडेट आया, उसने गेम का रुख बदल दिया,बसीर अली घर के नए कप्तान बन गए हैं। अब दिलचस्प होगा ‘घरवालों की सरकार’ में बसीर घर कैसे संभालते हैं।

नॉमिनेशन का दबाव, किस पर गिरेगी गाज?

कप्तानी बदलते ही एलिमिनेशन का प्रेशर भी बढ़ गया है। इस हफ्ते पांच कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हैं, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, अवेज दरबार और अमाल मलिक। माहौल टेंस है, रिश्ते बदल रहे हैं और हर कदम पर गेम की पिच स्लो-फास्ट होती दिख रही है। दर्शकों का वोट और घर के अंदर की छोटी चालें, दोनों मिलकर तय करेंगी कि अगला मोड़ किसके हिस्से आता है। बसीर की कप्तानी में अनुशासन, टास्क की स्ट्रैटेजी और गठबंधनों की बारीकियां, आने वाले दिनों में घर की पूरी राजनीति बदल सकती हैं