बाटला हाउस एनकाउंटर : डीपी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या में शामिल आरिज खान को कोर्ट ने दिया दोषी करार Batla House Encounter Court Convicted Ariz Khan Involved In The Murder Of Dp Inspector Mohan Chand Sharma