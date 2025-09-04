BCCI ने बढ़ाए जर्सी स्पॉन्सरशिप के रेट, नए स्पॉन्सर को हर मैच के लिए देने होंगे इतने करोड़

BCCI Jersey Sponsorship Base Price: दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई इन दिनों लीड स्पॉन्सर की तलाश में है। ड्रीम11 के पीछे हटने के बाद बोर्ड ने हाल ही में लीड स्पॉन्सर के राइट्स के लिए टेंडर बुलाए हैं। इस बीच खबर सामने आयी है कि बीसीसीआई ने जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए अपने रेट बढ़ा दिये हैं, जो पिछले स्पॉन्सर ड्रीम11 द्वारा चुकाई जा रही राशि से भी ज़्यादा है।
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजन के लिए मूल्यांकन बढ़ा दिया है और एक नया आधार मूल्य निर्धारित किया है जो निवर्तमान प्रायोजक ड्रीम11 द्वारा चुकाई जा रही राशि से भी ज़्यादा है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, नया आरक्षित मूल्य, द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.5 करोड़ रुपये और बहुपक्षीय मैचों (खासकर आईसीसी और एसीसी प्रतियोगिताओं में) के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बाज़ार में चर्चा में रहे ये आंकड़े द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.17 करोड़ रुपये और बहुपक्षीय मैचों के लिए 1.12 करोड़ रुपये की मौजूदा दरों से थोड़े ज़्यादा हैं। इस संशोधन के साथ, बीसीसीआई द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए न्यूनतम मूल्यांकन में 10 प्रतिशत से ज़्यादा और बहुपक्षीय टूर्नामेंटों के लिए लगभग तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
माना जा रहा है कि बीसीसीआई अगले तीन वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप की तलाश में है, और सूत्रों के अनुसार इस अवधि के दौरान लगभग 130 मैच निर्धारित हैं, जिनमें 2026 में होने वाला T20 विश्व कप और 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। संशोधित आधार मूल्य के आधार पर, बोर्ड संभावित रूप से 400 करोड़ रुपये से अधिक कमा सकता है। निश्चित रूप से, अंतिम आँकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है।
क्रिकबज ने बताया कि स्पॉन्सरशिप के लिए बोली 16 सितंबर को रखी गई है, जिससे 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले नए प्रायोजक को शामिल करने की संभावना प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि अंतरिम व्यवस्था की संभावना लगभग शून्य है।