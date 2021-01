नई दिल्ली: आप सभी ने अक्सर मधुमक्खियों को यहां-वहां छत पर, पेड़ पर और दीवार के किसी कोने पर छत्ता बनाते जरूर देखा होगा। लेकिन, अगर हम कहें कि मधुमक्खियों ने इंसान के शरीर पर ही अपना छत्ता बना लिया, तो शायद आपको यकीन नहीं हो लेकिन ये एकदम सच है। दरअसल

इन दिनो सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, इस video में दिखाया जा रहा है कि एक लड़के के हाथ पर मधुमक्खियों ने भारी भरकम छत्ता बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो को शेयर किए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और इस वीडियो पर अबतक 8 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके है।

Guy transports a bee colony by carrying the queen is his fist; the rest of the bees crowd around where their queen is 🐝 😳 pic.twitter.com/rBCpq9BIag

— Theo (@TheoShantonas) January 28, 2021