Bengal first Vande Bharat Express : बंगाल को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात , PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शामिल होकर दिखाई  हरी झंडी 

Bengal first Vande Bharat Express: पश्चिम बंगाल को आज पहली Vande Bharat Express की सौगात मिल गई है। ये वंदे भारत ट्रेन बंगाल के Howrah to New Jalpaiguri Route तक का सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शामिल होकर बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां से दिखायी हरी झंडी।

आपको बता दें कि पीएम मोदी मां को मुखाग्नि देने के 2 घंटे बाद ही काम पर लौटे हैं । प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की आजादी के ‘अमृत महोत्सव’ में देश ने 75 ‘वंदे भारत ट्रेन’ शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली ‘वंदे भारत’ शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि बंगाल के कण-कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से ‘वंदे मातरम्’ का जयघोष हुआ, वहां आज ‘वंदे भारत’ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है।

PM @narendramodi will join today’s scheduled programmes in West Bengal via video conferencing. These programmes include the launch of key connectivity related projects and the meeting of the National Ganga Council. https://t.co/eqOSpQcFZe

— PMO India (@PMOIndia) December 30, 2022