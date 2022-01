Bengal train accident: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में जलपाईगुड़ी के पास बीकानेर-गुवाहाटी एक्‍सप्रेस (Bikaner-Guwahati Express) की 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। खबरों के मुताबिक इस हादसे में 9 लोगों की मौत (9 people died) हो गई और करीब 45 लोग घायल हो गए। इस घटना की खबर मिलते ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnav) आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचेंगे।

आपको बता दें, ट्रेन दुर्घटना (train accident) के बाद मलबे में फंसे यात्रियों की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। पश्चिम बंगाल सरकार (Government of West Bengal) के मुताबिक, कम से कम 50 घायलों को अब तक बचाया गया है। 24 लोगों को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल (Jalpaiguri District Hospital) जबकि 16 लोगों को मोयनागुड़ी सरकारी अस्पताल भेजा गया है।

इसी के साथ न्यू फ्रंटियर रेलवे सूत्रों ने कहा कि गंभीर यात्रियों को सिलिगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। रेलवे सूत्रों का कहना है कि कई यात्रियों के पटरी से उतरे डिब्बों के अंदर फंसे होने की आशंका है और क्षतिग्रस्त डिब्बों को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते गुरुवार को ट्वीट कर लिखा, ”आज शाम न्यू मयनागुड़ी (पश्चिम बंगाल) के पास दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। त्वरित बचाव अभियान के लिए व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं।”

Enhanced amount of ex-gratia compensation to the victims of this unfortunate accident:

Rs. 5 Lakh in case of death,

Rs. 1 Lakh towards grievous and

Rs. 25,000 for minor injuries.

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 13, 2022