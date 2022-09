Bengaluru News :  मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर वाले कांग्रेस ने लगाए गए ‘PayCM’ पोस्टर , सोशल मीडिया पर वायरल

Bengaluru News। बेंगलुरु (Bengaluru) के कुछ हिस्सों में बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Chief Minister Basavaraj Bommai) की तस्वीर वाले ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर ‘पेसीएम’ (PayCM) लिखा हुआ था। ये पोस्टर ऑनलाइन भुगतान ऐप पेटीएम के पोस्टर से मिलते-जुलते हैं।

40% – PayCM Karo!

Streets of Bengaluru right now. pic.twitter.com/1zAAgsMfcR

— Srinivas BV (@srinivasiyc) September 21, 2022