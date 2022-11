Bharat Jodo Yatra : आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी का दिया साथ, बोले- लोकतंत्र के लिए साथ लड़ रहे हैं

Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 65 वें दिन शुक्रवार को दोपहर बाद हिंगोली जिले में पहुंची। हिंगोली में शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने यात्रा में राहुल गांधी का साथ दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, शिवसेना विधायक सचिन अहीर के साथ भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए।

Walking for our democracy and our Constitution… pic.twitter.com/wFQQKIXroA

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 11, 2022