Bharat Jodo Yatra LIVE : राहुल गांधी बोले- देश मुश्किल दौर से गुजर रहा, सबको जोड़ने की जरूरत

Bharat Jodo Yatra LIVE : कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) का बुधवार को आगाज हो गया है। द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin) ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की शुरुआत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। दोनों नेताओं ने तिरंगे को सलामी दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) ने कहा कि मैंने नफरत और विभाजन की राजनीति के कारण अपने पिता को खो दिया है। मैं अब अपने देश को नहीं खो सकता। घृणा पर प्रेम की विजय होगी। हम सब मिलकर जीत हासिल करेंगे।

LIVE: Shri @RahulGandhi flags off and joins Bharat Jodo Yatra in Kanyakumari. #BharatJodoBegins https://t.co/lpRsDyKWun

— Congress (@INCIndia) September 7, 2022