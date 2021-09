Bhawanipur by-poll live : BJP प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल बोलीं- TMC वोट डालने के लिए 500 रुपये का भुगतान किया

कोलकाता। Bhawanipur by-poll live पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में गुरुवार को रहे उपचुनाव में उतरी भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल (BJP candidate Priyanka Tibrewal) ने आरोप लगाया है कि टीएमसी (TMC) कुछ लोगों को वोट देने के लिए भुगतान कर रही है। टिबरेवाल ने कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे सामने स्वीकार किया कि टीएमसी (TMC) ने उसे वोट डालने के लिए 500 रुपये का भुगतान किया था। वह बांसड्रोनी से था। मैंने अधिकारियों को सूचित किया है।

Bhabanipur stands at the cusp of history, where if it defeats Mamata Banerjee, it will rid Bengal of regressive politics.

So, if you are a voter from the constituency, get out and make your vote count, change the course of Bengal’s destiny. You owe it to your future generations.

— Amit Malviya (@amitmalviya) September 30, 2021