Bholaa Teaser 2 Out: Ajay Devgn के खतरनाक एक्शन और स्टंट देख दंग रह जायेंगे आप

Bholaa Teaser 2 Out: अजय देवगन (Ajay Devgn) की अपकमिंग फिल्म ‘भोला’ का दूसरा टीजर आउट (Second teaser of ‘Bhola’ out) हो गया है. इस टीजर में तब्बू पर भी काफी फोकस किया गया है. अजय और तब्बू (Ajay and Tabu) की अबतक आपने कई रोमांटिक फिल्में देखी होंगी, लेकिन इसमें दोनों खतरनाक एक्शन और स्टंट करते हुए दिख रहे हैं.

आपको बता दें, भोला के पहले टीजर से ही सबको पता चल गया था कि अजय इसमें भोला नाम के एक शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो एक सजायाफ्ता कैदी रह चुका है और अब अपनी बेटी से मिलने जा रहा है. लेकिन इसमें उन्हें कई बधाओं के सामना करना पड़ता है.

अब, भोला का दूसरा टीजर आउट हो हुआ है. इसमें, अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ-साथ तब्बू (Tabu) का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है.

टीजर की शुरुआत अजय के डायलॉग से होती है- “जो बाप 10 साल में एक गुड़िया न दे पाया, वो एक रात में दुनिया देने की सोच रहा है.” इसके बाद खतरनाक फाइट सींस और बाइक स्टंट देखने को मिलते हैं. फिर तब्बू की एंट्री होती है.