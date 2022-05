Kangana Ranaut की फिल्म फ्लॉप होने पर भोली पंजाबन ने कसा तंज़, कहा- सत्ता के साथ तालमेल बिठाना आसान है लेंकिन

Bollywood news: बॉलीवुड पंगा क्वीन की धाकड़ फिल्म सिनेमा घरों में रिलाज हो चुकी है, वहीं फिल्म ‘धाकड़’ (movie ‘Dhakad’) बॉक्स ऑफिस (box office) पर बुरी तरह फ्लॉप हुई है। खबरों की माने पहले दिन इस फिल्म ने महज 50 लाख रुपये रहा और फर्स्ट वीकेंड में यह 3 करोड़ का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाई।

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज और उनके काम को आए दिन क्रिटिसाइज करने वाली कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी फिल्म के फैल्योर पर खामोश हैं लेकिन अब ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ‘धाकड़’ के फ्लॉप होने पर अपना रिएक्शन दिया है।

मुद्दा राजनीतिक हो या फिर मनोरंजन जगत से जुड़ा, बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत (Controversy Queen Kangana Ranaut) अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं और अब उनकी फिल्म फ्लॉप होने पर उनका विरोध करने वाले खुशियां मना रहे हैं।

Aligning with power is easy and has obvious rewards like tax exemptions,awards,special status, security-even literally the Legislature promoting a film!So do you not know that the reverse also holds true Tehseen?Ppl are expressing dissent in whatever way they can. So chill😊 https://t.co/puHPeUS9nt

तहसीन पूनावाला ने ऐसे लोगों के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘फिल्म धाकड़ के लिए कंगना रनौत को ट्रोल किया जाना बहुत ज्यादा अनफेयर है। हम में से बहुत से लोग कंगना रनौत से सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि वह आज सिनेमा जगत की बेस्ट एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं और एक रिस्क टेकिंग महिला हैं।’

Very systematically, a narrative was built that the film industry in Mumbai is the den of all vice. People here are murderous etc. Many people participated in this narrative building. Now some others celebrating other ppl's downfalls is an unfortunate consequence of that. https://t.co/aiP3vwRb5C pic.twitter.com/hbQRs9nC8E

— RichaChadha (@RichaChadha) May 23, 2022