‘The Lady Killer’ में लीड रोल करती नजर आएंगी Bhoomi Pednekar, Trade Analyst ने किया खुलासा

मुंबई: बॉलीवुड फेमस स्टार अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की अपकमिंग फिल्म ‘द लेडी किलर’ (‘The Lady Killer’) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब इस फिल्म के लीड रोल में भूमि पेडनेकर (Bhoomi Pednekar) की इंट्री हो गई है।

आपको बता दें, इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Trade Analyst Taran Adarsh) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है।

BHUMI PEDNEKAR CAST OPPOSITE ARJUN KAPOOR IN 'THE LADY KILLER'… #BhumiPednekar is the leading lady of #TheLadyKiller, which stars #ArjunKapoor in the lead… The thriller is directed by #AjayBahl… Produced by #BhushanKumar, #KrishanKumar and #ShaaileshRSingh. pic.twitter.com/iXklCxnH40

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 12, 2022