योगी सरकार के नक्शे कदम पर चले भूपेश बघेल, नवा रायपुर में 150 से 200 एकड़ पर बनाएंगे फिल्म सिटी

योगी सरकार के नक्शे कदम पर चले भूपेश बघेल, नवा रायपुर में 150 से 200 एकड़ पर बनाएंगे फिल्म सिटी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) के नक्शे कदम पर चलते हुए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल सरकार (Bhupesh Baghel Government) ने बुधवार को प्रदेश की पहली फिल्म नीति (first film policy of chhattisgarh) जारी कर दी है। इसके तहत सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री (TV industry) के विकास के लिए सब्सिडी की बड़ी घोषणा (Big announcement of subsidy) की है।