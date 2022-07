Bhupinder Singh passed away: दिग्गज सिंगर दुनिया को कहा अलविदा, अजय देवगन को लगा गहरा सदमा

Bhupinder Singh passed away: बॉलीवुड के वेटरन सिंगर भूपिंदर सिंह (Bhupinder Singh) का 82 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. ‘किसी नजर को तेरा’, ‘एक अकेला इस शहर में’ और ‘दिल ढूंढता है’ जैसे कई यादगार गीत गा चुके भूपिंदर (Bhupinder Singh) के निधन की खबर से उनके चाहने वाले शोक में हैं.

आपको बता दें, फिल्मों से लेकर अलग-अलग फील्ड से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों ने भूपिंदर के निधन पर शोक जताया है. अब बॉलीवुड स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) ने इंस्टाग्राम पर भूपिंदर सिंह (Bhupinder Singh) के निधन पर दुख व्यक्त किया है.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले अजय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भूपिंदर सिंह (Bhupinder Singh) का एक ब्लैक एंड वाइट फोटो शेयर किया और लिखा, “भूपिंदर (Bhupinder Singh) जी के निधन से गहरा दुख महसूस कर रहा हूं. उनकी आवाज लाखों लोगों को खुशी देती थी और उसमें एक अनोखापन था. उनके परिवार को सहानुभूति.”

Deeply saddened about the demise of Bhupinder ji. His voice brought joy to millions and had an uniqueness.

Condolences to his family. RIP Bhupinder Ji. 🕉 Shanti 🙏 pic.twitter.com/IAvtJf0ZF8

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 18, 2022